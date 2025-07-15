Что происходит у Мелового на Харьковщине и какая сейчас тактика РФ: данные ВСУ

В ОТГВ «Харьков» проинформировали о ситуации вблизи села Меловое, которое две недели назад, по данным аналитиков DeepState, захватила армия РФ. Защитники также объяснили, почему враг избрал это направление.

«Россияне, к сожалению, имеют численное преимущество. Сейчас их тактика состоит в том, чтобы максимально растянуть нашу оборону, поэтому мы и видим сводку Генштаба, что они пытаются атаковать в разных местах. Вот, две недели назад, они начали активные действия в районе села Меловое к северо-востоку от поселка Великий Бурлук. Там, они пересекли госграницу и пытались двигаться в направлении села Амбарное, и были остановлены. Затем они изменили вектор движения и попытались продвинуться в направлении села Хатнее, но также были остановлены. Они пытаются растягивать нашу оборону в поисках слабых мест. И если, как они думают, им удается находить такое место, они там будут накапливать пехоту», — рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин.

Он отметил, что вызовом для украинских защитников остается и то, что противник не считается с потерями.

«На нашем направлении они ежедневно теряют ориентировочно 100 человек убитыми и ранеными – это целая рота. За неделю это уже больше батальона, но это их не останавливает. Мы видим, что они продолжают штурмовые действия, причем достаточно активно. Но, даже российская армия, рано или поздно столкнется с таким понятием как истощение, и когда это произойдет, я уверен, что россиян ждет сюрприз очень неприятный», — считает Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»