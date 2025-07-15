Що відбувається біля Мілового на Харківщині та яка зараз тактика РФ: дані ЗСУ
В ОТУВ «Харків» поінформували про ситуацію поблизу села Мілове, яке два тижні тому, за даними аналітиків DeepState, захопила армія РФ. Захисники також пояснили, чому ворог обрав цей напрямок.
«Росіяни, на жаль, мають чисельну перевагу. Зараз їхня тактика полягає в тому, щоб максимально розтягнути нашу оборону, тому ми і бачимо зведення Генштабу, що вони намагаються атакувати в різних місцях. Ось, два тижні тому, вони розпочали активні дії в районі села Мілове на північний схід від селища Великий Бурлук. Там, вони перетнули держкордон і намагалися рухатися в напрямку села Амбарне, і були зупинені. Потім вони змінили вектор руху і спробували просунутись в напрямку села Хатнє, але також були зупинені. Вони намагаються розтягувати нашу оборону, шукаючи слабкі місця. І якщо, як вони думають, їм вдається знаходити таке місце, вони там будуть накопичувати піхоту», – розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин.
Він зазначив, що викликом для українських захисників залишається і те, що супротивник не рахується з втратами.
«На нашому напрямку вони щодня втрачають орієнтовно 100 людей вбитими та пораненими – це ціла рота. За тиждень це вже більше батальйону, але це їх не зупиняє. Ми бачимо, що вони продовжують штурмові дії, причому доволі активно. Але, навіть російська армія, рано чи пізно зіткнеться з таким поняттям як виснаження, і коли це станеться, я впевнений, що на росіян чекає сюрприз дуже неприємний», – вважає Шамшин.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Меловое, ОТГВ "Харьков", тактика, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ «Харків» поінформували про ситуацію поблизу села Мілове, яке два тижні тому, за даними аналітиків DeepState, захопила армія РФ.".