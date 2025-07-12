Навіщо росіянам Мілове на Харківщині; просування окупантів до Борової

Навіщо росіяни вперто штурмують поблизу Мілового на Харківщині – аналітики мають різні версії. Куп’янськ блищить на сонці від оптоволокна. Ворог використовує спеку та нищить врожай на Харківщині. «Русские сдаются» – уже навіть роботам. Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень – далі в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Десятки боїв за добу відбувалися на півночі Харківщини протягом тижня. За зведеннями Генштабу, найбільш «гарячими» стали минулі вихідні. Командування ЗСУ інформувало про двадцять чотири бої на Південно-Слобожанському напрямку у зведенні сьомого липня. Про ще дев’ятнадцять – восьмого. Надалі інтенсивність дещо впала, але все одно залишалася високою. Окрім «традиційних» боїв за Вовчанськ, росіяни значно підвищили активність у прикордонні Куп’янського району та на плацдармі поблизу Дворічної. Регулярно у зведеннях Генштабу фігурували села Амбарне, Красне Перше, Кам’янка, Кутьківка та Западне. Утім просувань ворога в цих локаціях ані українські, ані міжнародні команди осінтерів не зафіксували. Водночас, десятого липня, аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся в бік Борової – в районі Зеленого Гаю та Борівської Андріївки. Наступного дня цю інформацію підтвердили й в Інституті вивчення війни, посилаючись на геолоковані кадри.

З Мілового – на Купʼянськ чи на Бурлук?

Чи не найгостріші бої розгортаються на прикордонні Куп’янщини. Там окупанти тиждень тому вдерлися до села Мілове. А тепер штурмують у бік Абмарного. Проте навіть мікроскопічний бліцкриг росіянам, схоже, вчергове не вдався.

“Ворог намагався просунутись в напрямку села Амбарне, але був зупинений. Потім він рухався в напрямку села Хатнє, але також був зупинений. На даний момент СОУ на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ немає”, – повідомив речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин.

Перші невдачі окупантів не зупинили – про спроби штурмувати в бік Амбарного оборонці повідомляли майже щоденно протягом тижня. В аналітиків різняться версії щодо того, в чому може полягати задум російського командування.

“Якщо ми розглядаємо можливість подальшого розширення цього плацдарму на Осколі і знаємо про вторгнення в районі Вовчанська, то напрошується оперативне рішення. Це синхронізований удар на Великий Бурлук. 44-й корпус перекинув сюди, наскільки мені відомо, 128-му бригаду і ввели в бій на цьому напрямку. І противник зміг власне на напрямку на Великий Бурлук вклинитися до 4,5 км в наше прикордоння. Одночасно з плацдарму 6-та загальновійськова армія активізувала атакуючі штурмові дії в напрямку на Путникове та Кутьківку. Це якраз туди, по дорозі на Великий Бурлук. Очевидно, що противник прощупує оборону й на Вовчанському напрямку. Таким чином, що ми бачимо? Це рішення, воно нарощується, просто виходячи з динаміки розвитку ситуації, включаючи Куп’янський напрямок. Це з точки зору, скажімо так, послідовності рішення задач оперативного характеру командуванням противника, які пріоритети воно обере. Тому що 6-та армія, наскільки я розумію, в основному націлена на Куп’янськ”, – зазначив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Іншу версію щодо можливих планів окупантів висловив колега Машовця Олександр Коваленко. Він вважає, що наступом на Великий Бурлук, як і іншими атаками в різних прикордонних локаціях відволікають і розтягують сили оборонців України. Проте в появи росіян біля Мілового є й практична ціль – покращити забезпечення угруповання, яке наступає на Куп’янськ із півночі.

Купʼянськ зруйнували на 95%

Порівнюючи події, що розгортаються на Харківщині, із ситуацією на Донбасі, в ОСУВ «Хортиця» відзначають, що все ж захоплення Куп’янська не є головним пріоритетом ворога. Утім самому прифронтовому місту від такої «не пріоритетності» аж ніяк не легше. За даними Куп’янської РВА, станом на десяте липня в райцентрі залишалося близько тисячі трьохсот жителів. На лівобережжі Осколу – приблизно така сама кількість. Повідомлення про поранених і загиблих від російських обстрілів і ударів FPV-дронів на Куп’янщині ХОВА, поліція та прокуратура публікують фактично щоденно.

Харківщина палає: РФ цілить по лісах і полях із врожаєм

Із настанням спеки російські удари все частіше спрямовані на знищення лісів і полів із врожаєм на Харківщині. Цього тижня ДСНС інформувала про десятки пожеж у природних екосистемах за добу. Наймасштабніша пожежа вирувала у прифронтовому Борівському лісництві. Також вигоріли декілька полів із пшеницею та ячменем у різних районах області. І це не випадковість, переконані у ХОВА.

Роботи взяли в полон росіян на Харківщині

Вперше в історії українські роботи взяли в полон окупантів. Це сталося на Харківщині, повідомила Третя штурмова бригада. Операцію провели без втрат і без участі піхоти. Для штурму російських позицій використали лише дрони та роботизовані комплекси. Під час атаки, коли до зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, росіяни написали на папірці: «Мы хотим сдаться» і розмістили його так, щоб побачила камера дрона. Дрони супроводили їх до позицій ЗСУ. Укріплення та лісосмуга перейшли під контроль захисників України.