«Небезпека стає ще більшою» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині
Про те, що ситуація у громаді погіршується, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
Ворог продовжує тероризувати цивільних та не дає працювати ані профільним службам, ані комунальним, констатував Канашевич.
“Ми бачимо, що напередодні у нас був обстріл – скид по машині екстреної допомоги. До того в нас обстрілювали сільськогосподарські підприємства, є суттєві руйнування інфраструктури цих підприємств. До того в нас була під обстрілами будівля ДСНС, повністю зруйнували нам будівлю екстреної медичної допомоги. Тобто, на жаль, в таких умовах приходиться працювати нашим хлопцям, дівчатам з екстреної допомоги, з комунальних служб, ДСНС і так далі. Тобто, бачимо, що ворог це цілеспрямовано робить. Вчора ще цілеспрямовано нам спалили поле в Великобурлуцькій громаді, 80 гектарів пшениці згоріло. І розуміємо, що наразі така терористична діяльність, вона нікуди не поділася, вона буде продовжуватись”, – констатував начальник РВА.
Він також нагадав, що тепер росіяни випускають по громаді дрони, що не можуть ліквідувати засоби РЕБ.
“Це велика проблема для Куп’янська. Навіть, коли їдеш по Куп’янську в сонячний день, то воно все блищить – на дротах електричних, на деревах, на газонах цих. Оптоволокна цього вже дуже багато, його неможливо не помітити. І розуміємо, що це достатньо активне застосування, РЕБи не працюють проти них. І тому небезпека стає ще більшою. Тим паче, що є випадки, коли саме такі дрони застосовувалися по цивільному населенню”, – сказав Канашевич.
І додав: наразі єдиний спосіб вижити – терміново евакуюватись із громади.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 09:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що ситуація у громаді погіршується, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".