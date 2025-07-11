«Небезпека стає ще більшою» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині

Про те, що ситуація у громаді погіршується, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Ворог продовжує тероризувати цивільних та не дає працювати ані профільним службам, ані комунальним, констатував Канашевич.

“Ми бачимо, що напередодні у нас був обстріл – скид по машині екстреної допомоги. До того в нас обстрілювали сільськогосподарські підприємства, є суттєві руйнування інфраструктури цих підприємств. До того в нас була під обстрілами будівля ДСНС, повністю зруйнували нам будівлю екстреної медичної допомоги. Тобто, на жаль, в таких умовах приходиться працювати нашим хлопцям, дівчатам з екстреної допомоги, з комунальних служб, ДСНС і так далі. Тобто, бачимо, що ворог це цілеспрямовано робить. Вчора ще цілеспрямовано нам спалили поле в Великобурлуцькій громаді, 80 гектарів пшениці згоріло. І розуміємо, що наразі така терористична діяльність, вона нікуди не поділася, вона буде продовжуватись”, – констатував начальник РВА.

Він також нагадав, що тепер росіяни випускають по громаді дрони, що не можуть ліквідувати засоби РЕБ.

“Це велика проблема для Куп’янська. Навіть, коли їдеш по Куп’янську в сонячний день, то воно все блищить – на дротах електричних, на деревах, на газонах цих. Оптоволокна цього вже дуже багато, його неможливо не помітити. І розуміємо, що це достатньо активне застосування, РЕБи не працюють проти них. І тому небезпека стає ще більшою. Тим паче, що є випадки, коли саме такі дрони застосовувалися по цивільному населенню”, – сказав Канашевич.

І додав: наразі єдиний спосіб вижити – терміново евакуюватись із громади.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”