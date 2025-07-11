«Опасность становится еще большей» – Канашевич о ситуации на Купянщине

О том, что ситуация в громаде ухудшается, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Враг продолжает терроризировать гражданских и не дает работать ни профильным службам, ни коммунальным, констатировал Канашевич.

«Мы видим, что накануне у нас был обстрел – сброс по машине экстренной помощи. До этого у нас обстреливали сельскохозяйственные предприятия, есть существенные разрушения инфраструктуры этих предприятий. До этого у нас были под обстрелами здание ГСЧС, полностью разрушили нам здание экстренной медицинской помощи. То есть, к сожалению, в таких условиях приходится работать нашим ребятам, девушкам из экстренной помощи, из коммунальных служб, ГСЧС и так далее. То есть, видим, что враг это целенаправленно делает. Вчера еще целенаправленно нам сожгли поле в Великобурлукской громаде – 80 гектаров пшеницы сгорело. И понимаем, что сейчас такая террористическая деятельность, она никуда не делась, она будет продолжаться», – сказал начальник РВА.

Он также напомнил, что теперь россияне выпускают по громаде дроны, которые не могут ликвидировать средства РЭБ.

«Это большая проблема для Купянска. Даже когда едешь по Купянску в солнечный день, то оно все блестит – на проводах электрических, на деревьях, на газонах. Оптоволокна этого уже очень много, его невозможно не заметить. И понимаем, что их достаточно активно применяют, РЭБы не работают против них. И потому опасность становится еще больше. Тем более что есть случаи, когда именно такие дроны применялись по гражданскому населению», – сказал Канашевич.

И добавил: на данный момент единственный способ выжить – срочно эвакуироваться из громады.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»