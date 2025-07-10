Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State

Аналітики проєкту Deep State 10 липня оновили карти бойових дій у Харківській області.

Згідно з оновленими даними, армія РФ просунулась біля Зеленого Гаю.

Крім того, на картах видно, що ворог захопив частину територій та біля Борівської Андріївки. Населені пункти розташовані на північному сході від Борової.