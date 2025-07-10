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Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State

Україна 09:57   10.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State

Аналітики проєкту Deep State 10 липня оновили карти бойових дій у Харківській області.

Згідно з оновленими даними, армія РФ просунулась біля Зеленого Гаю.

Крім того, на картах видно, що ворог захопив частину територій та біля Борівської Андріївки. Населені пункти розташовані на північному сході від Борової.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 09:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту Deep State 10 липня оновили карти бойових дій у Харківській області.".