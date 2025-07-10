Россияне захватили новые территории на Харьковщине – информация Deep State

Аналитики проекта Deep State 10 июля обновили карты боевых действий в Харьковской области.

Согласно обновленным данным, армия РФ продвинулась возле Зеленого Гая.

Кроме того, на картах видно, что враг захватил часть территорий и около Боровской Андреевки. Населенные пункты расположены на северо-востоке от Боровой.