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Россияне захватили новые территории на Харьковщине – информация Deep State

Украина 09:57   10.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне захватили новые территории на Харьковщине – информация Deep State

Аналитики проекта Deep State 10 июля обновили карты боевых действий в Харьковской области.

Согласно обновленным данным, армия РФ продвинулась возле Зеленого Гая.

Кроме того, на картах видно, что враг захватил часть территорий и около Боровской Андреевки. Населенные пункты расположены на северо-востоке от Боровой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 09:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта Deep State 10 июля обновили карты боевых действий в Харьковской области.".