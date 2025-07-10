Россияне захватили новые территории на Харьковщине – информация Deep State
Аналитики проекта Deep State 10 июля обновили карты боевых действий в Харьковской области.
Согласно обновленным данным, армия РФ продвинулась возле Зеленого Гая.
Кроме того, на картах видно, что враг захватил часть территорий и около Боровской Андреевки. Населенные пункты расположены на северо-востоке от Боровой.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, оккупировали, фронт;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 09:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта Deep State 10 июля обновили карты боевых действий в Харьковской области.".