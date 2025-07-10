ВСУ успешно контратаковали на Боровском направлении – данные ISW

В течение суток успехов у армии РФ нет, тогда как украинские защитники освободили часть территорий на Харьковщине, констатировали в Институте изучения войны (ISW).

Заявления россиян об их успехах на севере Харьковщины около Волчанска – фейк, утверждают аналитики. Атаки в районе города, а также Липцев не увенчались успехом. То же касается и Купянского направления – все штурмы россиян успешно отбили Силы обороны Украины.

Тогда как у ВСУ есть продвижение на Боровском направлении, уточнили аналитики Института изучения войны.

«Оценка украинских продвижений: геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в восточных Копанках (к востоку от Боровой). 8 и 9 июля российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово», – написали в ISW.