ВСУ успешно контратаковали на Боровском направлении – данные ISW
В течение суток успехов у армии РФ нет, тогда как украинские защитники освободили часть территорий на Харьковщине, констатировали в Институте изучения войны (ISW).
Заявления россиян об их успехах на севере Харьковщины около Волчанска – фейк, утверждают аналитики. Атаки в районе города, а также Липцев не увенчались успехом. То же касается и Купянского направления – все штурмы россиян успешно отбили Силы обороны Украины.
Тогда как у ВСУ есть продвижение на Боровском направлении, уточнили аналитики Института изучения войны.
«Оценка украинских продвижений: геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в восточных Копанках (к востоку от Боровой). 8 и 9 июля российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово», – написали в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, ВСУ, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 07:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток успехов у армии РФ нет, тогда как украинские защитники освободили часть территорий на Харьковщине, констатировали в Институте изучения войны (ISW).".