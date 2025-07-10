ЗСУ успішно контратакували на Борівському напрямку – дані ISW
Протягом доби успіхів у армії РФ немає, тоді як українські захисники звільнили частину територій на Харківщині, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).
Заяви росіян про їхні успіхи на півночі Харківщини біля Вовчанська – фейк, стверджують аналітики. Атаки в районі міста, а також Липців не мали успіху. Те саме стосується і Куп’янського напрямку – усі штурми росіян успішно відбили Сили оборони України.
Тоді як ЗСУ мають просування на Борівському напрямку, уточнили аналітики Інституту вивчення війни.
“Оцінка українських просувань: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східних Копанках (на схід від Борової). 8 та 9 липня російські війська провели наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Загризового”, – написали в ISW.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 07:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби успіхів у армії РФ немає, тоді як українські захисники звільнили частину територій на Харківщині, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).".