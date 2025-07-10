ЗСУ успішно контратакували на Борівському напрямку – дані ISW

Протягом доби успіхів у армії РФ немає, тоді як українські захисники звільнили частину територій на Харківщині, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).

Заяви росіян про їхні успіхи на півночі Харківщини біля Вовчанська – фейк, стверджують аналітики. Атаки в районі міста, а також Липців не мали успіху. Те саме стосується і Куп’янського напрямку – усі штурми росіян успішно відбили Сили оборони України.

Тоді як ЗСУ мають просування на Борівському напрямку, уточнили аналітики Інституту вивчення війни.

“Оцінка українських просувань: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східних Копанках (на схід від Борової). 8 та 9 липня російські війська провели наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Загризового”, – написали в ISW.