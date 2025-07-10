Новости Харькова — главное 10 июля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночью Харьковщину атаковали беспилотники, была угроза применения баллистики
Тревога на Харьковщине прозвучала в 21:55 – в центральной части региона Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские БпЛА.
В 22:40 добавилась еще и активность российской авиации на северо-востоке.
«Шахеды» продолжали атаковать регион до 03:35, после чего в Харькове и области прозвучал отбой тревоги. Уже под утро, в 05:41, ее возобновили – по данным мониторинговых ТГ-каналов, возникла угроза пуска баллистики с Курска. По состоянию на 07:05 тревога все еще актуальна.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 07:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".