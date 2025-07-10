Новости Харькова — главное 10 июля: как прошла ночь

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07:05

Ночью Харьковщину атаковали беспилотники, была угроза применения баллистики

Тревога на Харьковщине прозвучала в 21:55 – в центральной части региона Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские БпЛА.

В 22:40 добавилась еще и активность российской авиации на северо-востоке.

«Шахеды» продолжали атаковать регион до 03:35, после чего в Харькове и области прозвучал отбой тревоги. Уже под утро, в 05:41, ее возобновили – по данным мониторинговых ТГ-каналов, возникла угроза пуска баллистики с Курска. По состоянию на 07:05 тревога все еще актуальна.