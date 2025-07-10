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Новости Харькова — главное 10 июля: как прошла ночь

Украина 07:06   10.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 10 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Ночью Харьковщину атаковали беспилотники, была угроза применения баллистики

Тревога на Харьковщине прозвучала в 21:55  – в центральной части региона Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские БпЛА.

В 22:40 добавилась еще и активность российской авиации на северо-востоке.

«Шахеды» продолжали атаковать регион до 03:35, после чего в Харькове и области прозвучал отбой тревоги. Уже под утро, в 05:41, ее возобновили – по данным мониторинговых ТГ-каналов, возникла угроза пуска баллистики с Курска. По состоянию на 07:05 тревога все еще актуальна.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 07:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".