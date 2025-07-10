Четыре населенных пункта попали под авиаудары РФ, ВСУ отбили 19 штурмов

О том, где пытались наступать ВС РФ, а также об обстрелах Харьковщины проинформировали утром 10 июля в Генштабе ВСУ.

На севере области в течение суток зафиксировали 13 боев в районе Волчанска и Липцев. На Купянском направлении СОУ сдержали шесть атак оккупантов около Новоосинового, Радьковки и Степовой Новоселовки.

Также враг сбросил авиабомбы на Охримовку, Круглое, Отрадное и Артельное.

Потери армии РФ за сутки следующие: