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Четыре населенных пункта попали под авиаудары РФ, ВСУ отбили 19 штурмов

Украина 08:25   10.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четыре населенных пункта попали под авиаудары РФ, ВСУ отбили 19 штурмов

О том, где пытались наступать ВС РФ, а также об обстрелах Харьковщины проинформировали утром 10 июля в Генштабе ВСУ.

На севере области в течение суток зафиксировали 13 боев в районе Волчанска и Липцев. На Купянском направлении СОУ сдержали шесть атак оккупантов около Новоосинового, Радьковки и Степовой Новоселовки.

Также враг сбросил авиабомбы на Охримовку, Круглое, Отрадное и Артельное.

Потери армии РФ за сутки следующие:

Читайте также: ВСУ успешно контратаковали на Боровском направлении – данные ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 08:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где пытались наступать ВС РФ, а также об обстрелах Харьковщины проинформировали утром 10 июля в Генштабе ВСУ.".