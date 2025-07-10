Четыре населенных пункта попали под авиаудары РФ, ВСУ отбили 19 штурмов
О том, где пытались наступать ВС РФ, а также об обстрелах Харьковщины проинформировали утром 10 июля в Генштабе ВСУ.
На севере области в течение суток зафиксировали 13 боев в районе Волчанска и Липцев. На Купянском направлении СОУ сдержали шесть атак оккупантов около Новоосинового, Радьковки и Степовой Новоселовки.
Также враг сбросил авиабомбы на Охримовку, Круглое, Отрадное и Артельное.
Потери армии РФ за сутки следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 08:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где пытались наступать ВС РФ, а также об обстрелах Харьковщины проинформировали утром 10 июля в Генштабе ВСУ.".