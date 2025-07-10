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Чотири населені пункти потрапили під авіаудари РФ, ЗСУ відбили 19 штурмів

Україна 08:25   10.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотири населені пункти потрапили під авіаудари РФ, ЗСУ відбили 19 штурмів

Про те, де намагалися наступати ЗС РФ, а також про обстріли Харківщини поінформували вранці 10 липня у Генштабі ЗСУ.

На півночі області протягом доби зафіксували 13 боїв у районі Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку СОУ стримали шість атак окупантів біля Новоосинового, Радьківки та Степової Новоселівки.

Також ворог скинув авіабомби на Охрімівку, Кругле, Одрадне та Артільне.

Втрати армії РФ за добу наступні:

Читайте також: ЗСУ успішно контратакували на Борівському напрямку – дані ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 08:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де намагалися наступати ЗС РФ, а також про обстріли Харківщини поінформували вранці 10 липня у Генштабі ЗСУ.".