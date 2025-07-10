Чотири населені пункти потрапили під авіаудари РФ, ЗСУ відбили 19 штурмів

Про те, де намагалися наступати ЗС РФ, а також про обстріли Харківщини поінформували вранці 10 липня у Генштабі ЗСУ.

На півночі області протягом доби зафіксували 13 боїв у районі Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку СОУ стримали шість атак окупантів біля Новоосинового, Радьківки та Степової Новоселівки.

Також ворог скинув авіабомби на Охрімівку, Кругле, Одрадне та Артільне.

Втрати армії РФ за добу наступні: