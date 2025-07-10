Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в районе Старицы.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Степовая Новоселовка, бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боев, шесть из них продолжаются. Оккупанты атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир на Харьковщине.