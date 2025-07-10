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Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:28   10.07.2025
Виктория Яковенко
Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в районе Старицы.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Степовая Новоселовка, бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боев, шесть из них продолжаются. Оккупанты атаковали в районах ряда населенных пунктов, среди которых — Новый Мир на Харьковщине.

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Автор: Виктория Яковенко
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Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
10.07.2025, 16:28

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 16:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".