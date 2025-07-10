Де атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, бій триває.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боїв, шість з них тривають. Окупанти атакували в районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.