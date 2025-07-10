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Де атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:28   10.07.2025
Вікторія Яковенко
Де атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, бій триває.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боїв, шість з них тривають. Окупанти атакували в районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 16:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".