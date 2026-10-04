17 атак РФ було за добу на Харківщині: ворог активний на півночі області

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 4 жовтня поінформував про 13 боїв на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку.

“На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Довгенького, Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Ківшарівки, Куп’янська та Новоосинового”, – поінформували в ГШ.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 204 бої. Російська армія завдала по українських позиціях 65 авіаударів, використавши 233 КАБи.

“За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та один пункт управління противника”, – доповнили в Генштабі.

Захисники України поновили дані про втрати ворога.