Советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что был замечен новый БпЛА РФ.

«На фронтах заметили новый БпЛА рф. Реактивный. Предварительно идентифицировано как «изделие К5», – написал «Флэш».

Когда и в каком направлении были сделаны опубликованные кадры, он не уточнил.

Напомним, новые «Молнии» появились на вооружении врага. Об этом предупредил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов. Модификации пока обнаружили в беспилотниках разведывательного, а не ударного типа. Их оборудовали МЭШ-модемом, качественной камерой и бензиновым двигателем. Это обеспечивает разведчику большую дальность, продолжительность полета и, вероятно, более высокую скорость, объяснил Флэш.