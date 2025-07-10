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Бывший артист цирка в Харькове работал на РФ – прокуратура

Общество 12:13   10.07.2025
Виктория Яковенко
Бывший артист цирка в Харькове работал на РФ – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали 50-летнего мужчину, который ранее работал в сфере эстрадно-циркового искусства. Следствие установило, что он сливал врагу координаты ВСУ.

Общаться через Telegram с представителем спецслужб РФ фигурант начал в мае, выяснили в Харьковской областной прокуратуре.

«В обмен на обещанное денежное вознаграждение он согласился сотрудничать с врагом. Мужчина собирал информацию о дислокации личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины в Харькове», — отметили правоохранители.

В частности, добавляют в прокуратуре, собранные координаты мужчина передавал российскому куратору.

«Чем фактически способствовал корректировка огня оккупантов по украинским позициям в областном центре», — подчеркнули в прокуратуре.

Фигуранта задержали у него дома. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Салтовский райсуд уже избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

работник цирка в Харькове работал на РФ
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 50-летнего мужчину, который ранее работал в сфере эстрадно-циркового искусства. Следствие установило, что он сливал врагу координаты ВСУ.".