Харьков атаковали реактивные «Шахеды»: в цирке выбиты окна, пострадал ребенок

Около 11:00 по Харькову ударили два реактивных «Шахеда». Первое попадание произошло в многоэтажное офисное помещение, второе – по жилым домам, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Первое попадание произошло в многоэтажное офисное помещение. Никто не пострадал, но сейчас идет работа по локализации очень большого пожара. Кроме этого, здесь расположено здание Харьковского цирка, тоже выбиты окна. К счастью, животных здесь не было. Что касается второго «прилета», то тоже был реактивный «Шахед», он попал по частным жилым домам. Два дома сильно пострадали, не подлежат восстановлению, никто не пострадал. И с утра был «прилет» у нас по промышленному предприятию, сейчас там большой пожар, и пока он не локализован», — рассказал городской голова.

Видео: Telegram-канал «Харьков 1654»

Начальник ХОВА Олег Синегубов позже уточнил, что в результате российских обстрелов в Основянском районе пострадал ребенок. 13-летний мальчик испытал острую реакцию на стресс. Во время удара он находился дома.

Напомним, несколько взрывов раздалось в Харькове около 11:00. Под ударом оказался Основянский район. «Прилетело» в многоэтажное здание и частный дом.

Также удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15. Вскоре городской голова Игорь Терехов отметил: удар пришелся по Слободскому району. Россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Он атаковал крышу хозяйственной постройки. На месте «прилета» также возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала, добавил Терехов.