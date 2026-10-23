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Харьков атаковали реактивные «Шахеды»: в цирке выбиты окна, пострадал ребенок

Происшествия 13:00   23.10.2026
Виктория Яковенко
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Харьков атаковали реактивные «Шахеды»: в цирке выбиты окна, пострадал ребенок Скриншот

Около 11:00 по Харькову ударили два реактивных «Шахеда». Первое попадание произошло в многоэтажное офисное помещение, второе – по жилым домам, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Первое попадание произошло в многоэтажное офисное помещение. Никто не пострадал, но сейчас идет работа по локализации очень большого пожара. Кроме этого, здесь расположено здание Харьковского цирка, тоже выбиты окна. К счастью, животных здесь не было. Что касается второго «прилета», то тоже был реактивный «Шахед», он попал по частным жилым домам. Два дома сильно пострадали, не подлежат восстановлению, никто не пострадал. И с утра был «прилет» у нас по промышленному предприятию, сейчас там большой пожар, и пока он не локализован», — рассказал городской голова.

Видео: Telegram-канал «Харьков 1654»

Начальник ХОВА Олег Синегубов позже уточнил, что в результате российских обстрелов в Основянском районе пострадал ребенок. 13-летний мальчик испытал острую реакцию на стресс. Во время удара он находился дома.

Напомним, несколько взрывов раздалось в Харькове около 11:00. Под ударом оказался Основянский район. «Прилетело» в многоэтажное здание и частный дом.

Также удар по Харькову зафиксировали 23 октября около 06:15. Вскоре городской голова Игорь Терехов отметил: удар пришелся по Слободскому району. Россияне выпустили по городу реактивный «Шахед». Он атаковал крышу хозяйственной постройки. На месте «прилета» также возник пожар. О пострадавших информация пока не поступала, добавил Терехов.

Читайте также: Удар по дому, тяжелая ночь, пожар в пригороде – Терехов об обстрелах (видео)

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:00 по Харькову ударили два реактивных «Шахеда». Первое попадание произошло в многоэтажное офисное помещение, второе – по жилым домам, сообщил мэр Игорь Терехов.".