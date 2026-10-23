Харків атакували реактивні «шахеди»: у цирку вибиті вікна, постраждала дитина

Близько 11:00 по Харкову вдарили два реактивні «шахеди». Перше влучання сталося в багатоповерхове офісне приміщення, друге – по житлових будинках, повідомив мер Ігор Терехов.

«Перше влучання сталося в багатоповерхове офісне приміщення. Ніхто не постраждав, але зараз триває робота по локалізації дуже великої пожежі, яка є. Крім цього тут розташована будівля Харківського цирку, теж вибити вікна. На щастя, тварин тут не було. Що стосується другого «прильоту», то теж був реактивний «шахед», він влучив по приватних житлових будинках. Два будинки сильно постраждали, не підлягають відновленням, ніхто не постраждав. І зранку був «приліт» у нас по промисловому підприємству, зараз там велика пожежа, і поки що вона не локалізована», – розповів міський голова.

Відео: телеграм-канал «Харьков 1654»

Начальник ХОВА Олег Синєгубов пізніше уточнив, що внаслідок російського обстрілу в Основ’янському районі постраждала дитина. 13-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. Під час удару він перебував удома.

Нагадаємо, декілька вибухів пролунало в Харкові близько 11:00. Під ударом опинився Основ’янський район. «Прилетіло» багатоповерховій будівлі та приватному будинку.

Також удар по Харкову зафіксували 23 жовтня близько 06:15. Незабаром міський голова Ігор Терехов зазначив: удар припав по Слобідському району. Росіяни випустили по місту реактивний “шахед”. Він атакував дах господарської споруди. На місці “прильоту” також виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила, додав Терехов.