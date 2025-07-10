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«Удар был коварным»: россияне обстреляли машину энергетиков в Купянске

Происшествия 11:25   10.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Удар был коварным»: россияне обстреляли машину энергетиков в Купянске Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Россияне обстреляли авто, когда бригада Купянского района электросетей АО «Харьковоблэнерго» ехала на восстановление воздушной линии. Она пострадала из-за боевых действий.

«Прозвучал сигнал тревоги, энергетики перешли в укрытие, после чего вражеский БпЛА атаковал служебный автомобиль. Попадание пришлось по кабине машины», – пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики акцентируют: удар был коварным, ведь враг точно знал, что машина – гражданская и принадлежит коммунальному предприятию.

В результате обстрелов пострадавших нет, добавили в облэнерго.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 11:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли авто, когда бригада Купянского района электросетей АО «Харьковоблэнерго» ехала на восстановление воздушной линии. Она пострадала из-за боевых действий.".