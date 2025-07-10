«Удар был коварным»: россияне обстреляли машину энергетиков в Купянске

Россияне обстреляли авто, когда бригада Купянского района электросетей АО «Харьковоблэнерго» ехала на восстановление воздушной линии. Она пострадала из-за боевых действий.

«Прозвучал сигнал тревоги, энергетики перешли в укрытие, после чего вражеский БпЛА атаковал служебный автомобиль. Попадание пришлось по кабине машины», – пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики акцентируют: удар был коварным, ведь враг точно знал, что машина – гражданская и принадлежит коммунальному предприятию.

В результате обстрелов пострадавших нет, добавили в облэнерго.