«Удар был коварным»: россияне обстреляли машину энергетиков в Купянске
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Россияне обстреляли авто, когда бригада Купянского района электросетей АО «Харьковоблэнерго» ехала на восстановление воздушной линии. Она пострадала из-за боевых действий.
«Прозвучал сигнал тревоги, энергетики перешли в укрытие, после чего вражеский БпЛА атаковал служебный автомобиль. Попадание пришлось по кабине машины», – пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики акцентируют: удар был коварным, ведь враг точно знал, что машина – гражданская и принадлежит коммунальному предприятию.
В результате обстрелов пострадавших нет, добавили в облэнерго.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, Харьков, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли авто, когда бригада Купянского района электросетей АО «Харьковоблэнерго» ехала на восстановление воздушной линии. Она пострадала из-за боевых действий.".