«Удар був підступним»: росіяни обстріляли машину енергетиків у Куп’янську
Фото: АТ “Харківобленерго”
Росіяни обстріляли авто, коли бригада Куп’янського району електромереж АТ “Харківобленерго” їхала на відновлення повітряної лінії. Вона постраждала через бойові дії.
“Прозвучав сигнал тривоги, енергетики перейшли в укриття, після чого ворожий БпЛА атакував службовий автомобіль. Попадання прийшлося по кабіні машини”, – пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Енергетики наголошують: удар був підступним, адже ворог точно знав, що машина – цивільна та належить комунальному підприємству.
Внаслідок обстрілів постраждалих немає, додали в обленерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 11:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли авто, коли бригада Куп’янського району електромереж АТ “Харківобленерго” їхала на відновлення повітряної лінії. Вона постраждала через бойові дії.".