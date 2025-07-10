«Удар був підступним»: росіяни обстріляли машину енергетиків у Куп’янську

Росіяни обстріляли авто, коли бригада Куп’янського району електромереж АТ “Харківобленерго” їхала на відновлення повітряної лінії. Вона постраждала через бойові дії.

“Прозвучав сигнал тривоги, енергетики перейшли в укриття, після чого ворожий БпЛА атакував службовий автомобіль. Попадання прийшлося по кабіні машини”, – пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Енергетики наголошують: удар був підступним, адже ворог точно знав, що машина – цивільна та належить комунальному підприємству.

Внаслідок обстрілів постраждалих немає, додали в обленерго.