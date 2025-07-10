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Жителів Куп’янщини просять не чекати моменту «коли допомогти буде неможливо»

Україна 10:30   10.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Жителів Куп’янщини просять не чекати моменту «коли допомогти буде неможливо» Скріншот

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону вкотре звернувся до мешканців Куп’янщини та закликав їх якнайшвидше евакуюватися.

Він розповів, що зараз у Куп’янську проживає 1309 людей, при цьому на лівому березі Осколу залишається 1299 мешканців.

“За тиждень у нас 100 людей, приблизно, навіть трохи більше, з міста Куп’янська евакуювалися, це не враховуючи тих, хто виїхав самостійно. З Кіндрашівської громади люди потроху їдуть, там трохи більше 20 людей виїхали. З Курилівської, із Дворічанської, з Петропавлівської, але там невеликі потоки людей були. Таке враження складається, що ті, хто бажав, вони вже виїхали”, – зазначив Канашевич.

При цьому погоджуються евакуюватися зараз лише ті, хто внаслідок ударів втратив домівку або пережив серйозний обстріл.

“Велике прохання до тих, хто ще не прийняв таке рішення, прийняти його – поки є можливість, поки не той ризик, який є для тих людей, хто займається евакуацією. Звичайно, він великий, але ще є можливість евакуюватися. Тому прошу не тягнути, щоб ми потім вже не були в ситуації, коли надати допомогу буде неможливо”, – наголосив начальник РВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 10:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону вкотре звернувся до мешканців Куп’янщини та закликав їх якнайшвидше евакуюватися.".