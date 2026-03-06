Live

Двох мешканців Куп’янська вдалося евакуювати до Харкова – Канашевич

Суспільство 09:40   06.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двох мешканців Куп’янська вдалося евакуювати до Харкова – Канашевич Фото: Андрій Канашевич/фейсбук

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів, що евакуйовані – родом із Дворічанського району. 

Їх вивозили військові разом зі співробітниками СБУ.

“Наразі евакуйовані передані евакуаційному волонтерському екіпажу та прямують в місто Харків, де отримають всю необхідну первинну допомогу”, – додав Канашевич.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що копи відкрили справу проти жінки, яка ховала дітей від евакуації під Куп’янськом. Слідчі встановлюють обставини перебування жінки з двома малолітніми дітьми в селі Новоосинове на Купʼянщині, який зазнав ворожого обстрілу. 20 лютого у цьому селі унаслідок авіаударів росіян загинув чоловік евакуйованої жінки та ще одна місцева жителька. А важко поранену жінку разом із двома дітьми, старша також зазнала тяжких травм, евакуювали з села. Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка з дітьми не виїздила з села через чоловіка, який ховався від мобілізації. Наразі мати дітей перебуває в лікарні.

Читайте також: Білі КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Упродовж години деякі мешканці Харківщини чутимуть вибухи – ХОВА
Упродовж години деякі мешканці Харківщини чутимуть вибухи – ХОВА
06.03.2026, 10:04
Сьогодні 6 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 березня 2026: яке свято та день в історії
06.03.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 6 березня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 6 березня: як минула ніч
06.03.2026, 08:20
В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині
В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині
06.03.2026, 07:24
На півночі від Харкова – затишшя, у Генштабі розповіли про добу на фронті
На півночі від Харкова – затишшя, у Генштабі розповіли про добу на фронті
06.03.2026, 08:13
Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні
Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні
06.03.2026, 08:55

Новини за темою:

04.03.2026
Новий закон дозволить примусово евакуйовувати дітей без згоди батьків – ХОВА
04.03.2026
Капітальний ремонт доріг на Харківщині: коли його проводять, пояснили у ХОВА
25.02.2026
Всього 23 роки: у Харкові поховали поліцейську, яка загинула під час евакуації
25.02.2026
Поранених жінку з дитиною вдалося евакуювати до Харкова – Синєгубов
23.02.2026
Вони вже зрозуміли, що несе “русский мир” – Канашевич про мешканців Куп’янська


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двох мешканців Куп’янська вдалося евакуювати до Харкова – Канашевич», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 09:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів, що евакуйовані – родом із Дворічанського району. ".