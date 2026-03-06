Двох мешканців Куп’янська вдалося евакуювати до Харкова – Канашевич

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів, що евакуйовані – родом із Дворічанського району.

Їх вивозили військові разом зі співробітниками СБУ.

“Наразі евакуйовані передані евакуаційному волонтерському екіпажу та прямують в місто Харків, де отримають всю необхідну первинну допомогу”, – додав Канашевич.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що копи відкрили справу проти жінки, яка ховала дітей від евакуації під Куп’янськом. Слідчі встановлюють обставини перебування жінки з двома малолітніми дітьми в селі Новоосинове на Купʼянщині, який зазнав ворожого обстрілу. 20 лютого у цьому селі унаслідок авіаударів росіян загинув чоловік евакуйованої жінки та ще одна місцева жителька. А важко поранену жінку разом із двома дітьми, старша також зазнала тяжких травм, евакуювали з села. Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка з дітьми не виїздила з села через чоловіка, який ховався від мобілізації. Наразі мати дітей перебуває в лікарні.