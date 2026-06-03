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Можливість розпочати новий етап життя: 13 людей вивезли з півночі Харківщини

Суспільство 14:23   03.06.2026
Вікторія Яковенко
Можливість розпочати новий етап життя: 13 людей вивезли з півночі Харківщини Скриншот

Правоохоронці та волонтери евакуювали 13 громадян з Вовчанської громади, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«З селища Білий Колодязь та села Захарівка евакуйовано 13 громадян, які тривалий час перебували під постійною загрозою ворожих обстрілів. Для багатьох із них це рішення стало можливістю залишити небезпечну територію та розпочати новий етап життя у більш безпечних умовах», – зазначили копи.

Правоохоронці закликають жителів не відкладати рішення про евакуацію.

«Бережіть себе та своїх близьких. Життя і безпека – найвища цінність», – звернулись у поліції.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, із Золочева та шести сіл Богодухівського району оголосили обов’язкову евакуацію. Причина — безпекова ситуація та системні обстріли цих територій, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання Ради оборони області. До переліку увійшли села Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина. Загалом із небезпечної зони мають вивезти понад сім тисяч людей.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці та волонтери евакуювали 13 громадян з Вовчанської громади, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".