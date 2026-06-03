РФ вдарила по фермі на Харківщині: дві людини загинули, є постраждалі

Окупанти вдарили БпЛА по селу Рокитне, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 14:58. До 9 людей зросла кількість постраждалих від удару РФ по Рокитному, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Із вибуховими пораненнями госпіталізовані чоловіки 68, 43, 40 років і 17-річний хлопець. Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта – в середньому.

Гостру реакцію на стрес отримали 21-річний чоловік та жінки 50, 65, 49, 62 років. Їм надали медичну допомогу на місці.

Загинули 29-річний і 65-річний чоловіки.

Доповнено о 13:53. В Харківській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок удару РФ по фермі у селі Рокитне близько 11:00 загинули двоє співробітників — 29-річний та 63-річний чоловіки.

«Ще четверо людей постраждали, серед них 17-річний хлопець. Тип застосованого озброєння встановлюється», – додали правоохоронці.

Доповнено о 13:03. У ГУ ДСНС в Харківській області опублікували наслідки удару по селу Рокитне.

«На території агрофірми горіла суха трава, пошкоджені сільськогосподарські будівлі. Також зайнявся приватний житловий будинок, розташований неподалік», – зазначили рятувальники.

Внаслідок удару загинули дві людини, шестеро постраждали.

12:36. «Влучання зафіксували на території ферми. Попередньо, у селі горить приватний будинок, сіно та господарча споруда», – писав Синєгубов.

Внаслідок удару загинули дві людини.

Кількість постраждалих постійно зростає. За останніми даними, їх було шестеро. Серед них – 17-річний хлопець, зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, ранок 3 червня у Харкові знову почався з вибухів. Вони лунали періодично, починаючи з 08:40. Мер міста Ігор Терехов інформував про удари ворожих БпЛА. «Прильоти» фіксували у Холодногірському та Основ’янському районах. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через ворожий обстріл Харкова по допомогу медиків звернулися шестеро людей.

Також вибухи чули і вдень. Було відомо про удар по Холодногірському району. Там постраждала жінка.