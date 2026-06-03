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РФ ударила по ферме на Харьковщине: два человека погибли, есть пострадавшие

Происшествия 14:58   03.06.2026
Виктория Яковенко
РФ ударила по ферме на Харьковщине: два человека погибли, есть пострадавшие Фото: Олег Синегубов

Оккупанты ударили БпЛА по селу Ракитное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:58. До 9 человек возросло количество пострадавших от удара РФ по Ракитному, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Со взрывными ранениями госпитализированы мужчины 68, 43, 40 лет и 17-летний парень. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, остальные – в среднем.

Острую реакцию на стресс получили 21-летний мужчина и женщины 50, 65, 49, 62 лет. Им оказали помощь на месте.

Погибли 29-летний и 65-летний мужчины.

Дополнено в 13:53. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в результате удара РФ по ферме в селе Ракитное около 11:00 погибли два сотрудника — 29-летний и 63-летний мужчины.

«Еще четыре человека пострадали, среди них 17-летний парень. Тип применяемого вооружения устанавливается», — добавили правоохранители.

удар по ферме
Фото: Харьковская областная прокуратура

Дополнено в 13:03. В ГУ ГСЧС в Харьковской области опубликовали последствия удара по селу Ракитное.

«На территории агрофирмы горела сухая трава, повреждены сельскохозяйственные постройки. Также загорелся частный жилой дом, расположенный неподалеку», — отметили спасатели.

В результате удара погибли два человека, шестеро пострадали.

удар по ферме
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по ферме
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по ферме
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по ферме
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

12:36. «Попадание зафиксировали на территории фермы. Предварительно, в селе горит частный дом, сено и хозяйственная постройка», — писал Синегубов.

В результате удара погибли два человека.

Количество пострадавших постоянно растет. По последним данным, их было шестеро. Среди них – 17-летний парень, отметил начальник ХОВА.

Напомним, утро 3 июня в Харькове снова началось со взрывов. Они звучали периодически начиная с 08:40. Мэр города Игорь Терехов информировал об ударах вражеских БпЛА. «Прилеты» фиксировали в Холодногорском и Основянском районах. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за вражеских обстрелов Харькова за помощью медиков обратились шесть человек.

Также взрывы слышали и днем. Было известно об ударе по Холодногорскому району. Там пострадала женщина.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 14:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили БпЛА по селу Ракитное, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".