Взрывы продолжают раздаваться в Харькове: удары БпЛА, погибла женщина (фото)

В Харькове снова раздаются взрывы.

Дополнено в 12:54. Умерла пострадавшая от обстрела женщина в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Полицейские и бригада экстренной медицинской помощи в течение часа пытались реанимировать пострадавшую от обстрела женщину. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, это не удалось. Соболезнование всем ее родным и близким», — пишет Терехов.

Дополнено в 12:44. Два человека пострадали в результате вражеских обстрелов Холодногорского района, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один человек находится в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для его спасения», — отметил Синегубов.

Дополнено в 12:18. Начальник ХОВА Олег Синегубов показал последствия удара по Холодногорскому району.

Дополнено в 12:06. В результате удара БпЛА в Холодногорском районе пострадала женщина, владелица дома — она ​​находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

11:59. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух вражеских попаданиях БпЛА в Холодногорском районе.

В результате попадания повреждены частный дом и насосная станция, горит авто, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Также мэр информирует о пострадавших — их состояние и количество уточняются.

Также враг атакует и область. Синегуб информирует об ударе по поселку Коротыч.

«По предварительным данным, на месте удара загорелся пожар. Информация о пострадавших пока не поступала», — отметил он.

Напомним, утро 3 июня в Харькове снова началось со взрывов. Они звучали периодически начиная с 08:40. Мэр города Игорь Терехов информировал об ударах вражеских БпЛА. «Прилеты» фиксировали в Холодногорском и Основянском районах. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за вражеских обстрелов Харькова за помощью медиков обратились шесть человек.