Вибухи продовжують лунати в Харкові: удари БпЛА, загинула жінка (фото)

У Харкові знову лунають вибухи.

Доповнено о 12:54. Померла постраждала від обстрілу жінка в Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.

«Поліцейські та бригада екстреної медичної допомоги протягом години намагалися реанімувати постраждалу від обстрілу жінку. Але, на жаль, не дивлячись на всі їхні зусилля, це не вдалося. Співчуття усім її рідним та близьким», – пише Терехов.

Доповнено о 12:44. Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Холодногірського району, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Одна людина перебуває у важкому стані, медики роблять усе можливе для її порятунку”, – зазначив Синєгубов.

Доповнено о 12:18. Начальник ХОВА Олег Синєгубов показав наслідки удару по Холодногірському району.

Доповнено о 12:06. Внаслідок удару БпЛА в Холодногірському районі постраждала жінка, власниця будинку – вона перебуває у важкому стані, її шпиталізували, пише мер Харкова Ігор Терехов.

11:59. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про два ворожі влучання БпЛА в Холодногірському районі.

Внаслідок влучання пошкоджені приватний будинок та насосна станція, горить авто, пише мер Харкова Ігор Терехов.

Також міський голова інформує про постраждалих – їхній стан та кількість уточнюються.

Також ворог атакує й область. Синєгубов інформує про удар по селищу Коротич.

“За попередніми даними, на місці удару зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила”, – зазначив він.

Нагадаємо, ранок 3 червня у Харкові знову почався з вибухів. Вони лунали періодично, починаючи з 08:40. Мер міста Ігор Терехов інформував про удари ворожих БпЛА. «Прильоти» фіксували у Холодногірському та Основ’янському районах. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через ворожий обстріл Харкова по допомогу медиків звернулися шестеро людей.