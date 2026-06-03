Ранок у Харкові знову почався з вибухів – куди “прилетіло” (доповнено)
Вибухи у Харкові пролунали вранці 3 червня близько 08:40.
Доповнено о 10:53. Синєгубов уточнив: постраждалих вже шестеро:
- четверо постраждалих – чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років – зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан – середньої тяжкості, госпіталізації потребували троє людей;
- ще двоє людей – 53-річний чоловік і 75-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу на місці.
Доповнено о 09:40. Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до чотирьох, передає Синєгубов.
Доповнено о 09:17. Синєгубов пише, що внаслідок “прильотів” постраждала жінка.
“Їй надається необхідна допомога. На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар, два автомобілі”, – додав Синєгубов.
Доповнено о 09:05. Терехов пише про ще один “приліт”, цього разу – по Основянському району. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов інформує про повторне влучання в Холодногірському. Також, за його інформацією, вже є один потерпілий.
Мер Ігор Терехов повідомив про удар реактивного “Шахеда” у Холодногірському районі міста. Наслідки “прильоту” ще встановлюють, додав він. Також Терехов закликав мешканців бути обережними – на місто продовжують летіти бойові дрони.
Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили о 08:20. Після чого моніторингові ТГ-канали почали повідомляти про безпілотники в передмісті. Невдовзі у різних частинах Харкова лунали звуки роботи ППО. Станом на 08:55 тривога в Харкові продовжується – БпЛА все ще атакують місто.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 10:53;