Ранок у Харкові знову почався з вибухів – куди “прилетіло” (доповнено)

Вибухи у Харкові пролунали вранці 3 червня близько 08:40.

Доповнено о 10:53. Синєгубов уточнив: постраждалих вже шестеро:

четверо постраждалих – чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років – зазнали вибухових травм і поранень склом. Їхній стан – середньої тяжкості, госпіталізації потребували троє людей;

ще двоє людей – 53-річний чоловік і 75-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу на місці.

Доповнено о 09:40. Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до чотирьох, передає Синєгубов.

Доповнено о 09:17. Синєгубов пише, що внаслідок “прильотів” постраждала жінка.

“Їй надається необхідна допомога. На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар, два автомобілі”, – додав Синєгубов.

Доповнено о 09:05. Терехов пише про ще один “приліт”, цього разу – по Основянському району. Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов інформує про повторне влучання в Холодногірському. Також, за його інформацією, вже є один потерпілий.

Мер Ігор Терехов повідомив про удар реактивного “Шахеда” у Холодногірському районі міста. Наслідки “прильоту” ще встановлюють, додав він. Також Терехов закликав мешканців бути обережними – на місто продовжують летіти бойові дрони.

Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили о 08:20. Після чого моніторингові ТГ-канали почали повідомляти про безпілотники в передмісті. Невдовзі у різних частинах Харкова лунали звуки роботи ППО. Станом на 08:55 тривога в Харкові продовжується – БпЛА все ще атакують місто.