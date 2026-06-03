Возможность начать новый этап жизни: 13 человек вывезли с севера Харьковщины

Правоохранители и волонтеры эвакуировали 13 граждан из Волчанской громады, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Из поселка Белый Колодец и села Захаровка эвакуированы 13 граждан, которые длительное время находились под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Для многих из них это решение стало возможностью покинуть опасную территорию и начать новый этап жизни в более безопасных условиях, — отметили копы.

Правоохранители призывают жителей не откладывать решение об эвакуации.

«Берегите себя и своих близких. Жизнь и безопасность – самая высокая ценность», — обратились в полиции.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, из Золочева и шести сел Богодуховского района объявили обязательную эвакуацию. Причина — ситуация с безопасностью и системные обстрелы этих территорий, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам заседания Совета обороны области. В список вошли села Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.. В общем из опасной зоны должны вывезти более семи тысяч человек.