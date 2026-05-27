З-під обстрілів на Харківщині евакуювали вісім жителів, кіз й птахів (відео)

Суспільство 15:25   27.05.2026
Вікторія Яковенко
Правоохоронці вивезли з-під обстрілів вісьмох мешканців Великобурлуцької громади та їхніх тварин.

Евакуацію проводив спецпідрозділ поліції «Білі Янголи» та волонтери, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що Великобурлуцька громада постійно зазнає ворожих ударів з боку РФ.

«Правоохоронці вивезли у безпечне місце чотирьох дорослих та чотирьох дітей. Через постійні обстріли та загрозу руйнувань їхнє життя і безпека щодня перебували під небезпекою», – розповіли у поліції.

Відео: ГУНП в Харківській області

Також вивезли домашніх тварин жителів – евакуювали трьох кіз та свійських птахів.

«Наразі евакуйованим надається необхідна допомога та підтримка у більш безпечному місці», – йдеться у повідомленні.

эвакуация на Харьковщине
эвакуация на Харьковщине
Поліція закликає жителів не зволікати з евакуацією та дбати про власну безпеку і безпеку близьких. У разі необхідності допомоги слід звертатися за телефонами спецпідрозділу поліції «Білі янголи»: 067-177-07-40, 095-285-70-12 або на спецлінію 102.

  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 15:25;

