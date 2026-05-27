Сьогодні у Харкові горіли торговельні павільйони (фото, відео)

Повідомлення про пожежу в торговельних павільйонах в Індустріальному районі рятувальники отримали 27 травня об 11:54, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«До місця події оперативно прибули 4 відділення рятувальників на автоцистернах. По прибуттю встановлено, що вогонь охопив 2 павільйони на загальній площі 50 кв. м», – зазначили у ДСНС.

О 12:07 пожежу локалізували, о 13:03 — повністю загасили.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, вночі в Харкові горіла багатоповерхівка на вулиці Гвардійців-Широнінців у Салтівському районі, повідомляли в облуправлінні ДСНС. На шостому поверсі спалахнула кімната. Під час проведення розвідки у задимленій зоні рятувальники виявили двох мешканців. Їх негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя. Внаслідок пожежі постраждали двоє інших людей.