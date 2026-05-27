Події 14:11   27.05.2026
Сьогодні у Харкові горіли торговельні павільйони (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про пожежу в торговельних павільйонах в Індустріальному районі рятувальники отримали 27 травня об 11:54, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«До місця події оперативно прибули 4 відділення рятувальників на автоцистернах. По прибуттю встановлено, що вогонь охопив 2 павільйони на загальній площі 50 кв. м», – зазначили у ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

О 12:07 пожежу локалізували, о 13:03 — повністю загасили.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Нагадаємо, вночі в Харкові горіла багатоповерхівка на вулиці Гвардійців-Широнінців у Салтівському районі, повідомляли в облуправлінні ДСНС. На шостому поверсі спалахнула кімната. Під час проведення розвідки у задимленій зоні рятувальники виявили двох мешканців. Їх негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя. Внаслідок пожежі постраждали двоє інших людей.

Збитки – понад 250 тисяч: рибу ловили сітками та в нерест на річці Оскіл
  Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 14:11;

