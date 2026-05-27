Сьогодні у Харкові горіли торговельні павільйони (фото, відео)
Повідомлення про пожежу в торговельних павільйонах в Індустріальному районі рятувальники отримали 27 травня об 11:54, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
«До місця події оперативно прибули 4 відділення рятувальників на автоцистернах. По прибуттю встановлено, що вогонь охопив 2 павільйони на загальній площі 50 кв. м», – зазначили у ДСНС.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
О 12:07 пожежу локалізували, о 13:03 — повністю загасили.
Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
Нагадаємо, вночі в Харкові горіла багатоповерхівка на вулиці Гвардійців-Широнінців у Салтівському районі, повідомляли в облуправлінні ДСНС. На шостому поверсі спалахнула кімната. Під час проведення розвідки у задимленій зоні рятувальники виявили двох мешканців. Їх негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя. Внаслідок пожежі постраждали двоє інших людей.
Читайте також: На Харків та область чекає гарячий червень? Прогноз синоптиків
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні у Харкові горіли торговельні павільйони (фото, відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 14:11;