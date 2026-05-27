Новини Харкова — головне за 27 травня: удар по Харкову
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Про «приліт» у Харкові мер Ігор Терехов поінформував уночі 27 травня близько 07:15
За його даними, під атакою опинився Немишлянський район.
«Внаслідок падіння уламків БпЛА типу «Гербера» пошкоджено паркан приватного будинку. Без постраждалих», – додав міський голова.
На той момент тривога у Харкові вже лунала з 19:16. Відбій дали о 01:46. Повторно регіон “почервонів” о 02:33 – виникла загроза застосування БпЛА. Вони рухалися із Бєлгородської області на західну частину області, уточнили у Повітряних силах ЗСУ. Відбій пролунав уже вранці, о 05:42. Ще одна нетривала тривога була о 06:36 через пуски балістики. Проте вже за десять хвилин стало “тихо”.
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 08:51;