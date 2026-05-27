Сьогодні 27 травня 2026: яке свято та день в історії

27 травня в Україні – День Сил спеціальних операцій ЗСУ. У світі – день екстреної медичної допомоги. У цей день 1753 року в Києві завершили будівництво Андріївської церкви. У 1885-му в Харкові народився генерал-хорунжий армії УНР Микола Удовиченко. У 1905-му почалася Цусімська битва, в якій японська ескадра знищила російський флот. У 1926-му встановили пам’ятник Тому Соєру та Гекльберрі Фіну. У 1930-му – запатентували скотч. У 1937-му в США відкрили міст “Золоті ворота”. У 2022-му в Харкові відкрили для пасажирів останні три із закритих з початку вторгнення станцій метро. У 2023-му на Харківщині сталося справжнє диво – живою знайшли дворічну Віолетту Мужичук із села Скрипаї, яка провела в лісі три доби.

Свята та пам’ятні дати 27 травня

27 травня в Україні – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У світі – Всесвітній день екстреної медичної допомоги.

Остання середа травня – це Всесвітній день видри.

Також сьогодні: Міжнародний день маркетингу, День захисту від Сонця, День народження скотчу.

27 травня в історії

27 травня 1753 року в Києві завершили будівництво Андріївської церкви. Докладніше.

27 травня 1885 року в Харкові народився генерал-хорунжий армії УНР Микола Удовиченко. Докладніше.

27 травня 1905 року почалася розгромна для росіян дводенна Цусімська битва. Вона стала останньою в російсько-японській війні, адже від флоту росіян за її результатами майже нічого не лишилося. Докладніше.

27 травня 1926 року в США відкрили пам’ятник Гекльберрі Фінну та Тому Соєру. Докладніше.

27 травня 1930 року запатентували скотч. Автор винаходу – американець Річард Дрю. Докладніше.

27 травня 1937 року у Сан-Франциско урочисто відкрили один із найвідоміших мостів світу – перлину США “Золоті ворота”. Докладніше.

27 травня 2022 року в Харкові відкрили для пасажирів останні три із закритих із початком вторгнення станцій метро – “Академіка Павлова”, “Студентську” та “Героїв праці”. Докладніше.

27 травня 2023 року в Харківській області сталося справжнє диво – живою знайшли дворічну Віолетту Мужичук із села Скрипаї. Докладніше.

Церковне свято 27 травня

27 травня вшановують пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Докладніше.

Народні прикмети 27 травня

Яка погода 27 травня – таким буде літо.

Якщо захід сонця червоний, то чекайте на мінливу погоду.

Якщо солов’ї співають – буде багатий урожай.

Що не можна робити 27 травня

Не можна сваритися.

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Не можна відмовляти в допомозі.