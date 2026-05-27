Live

Сьогодні 27 травня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   27.05.2026
Оксана Горун
Сьогодні 27 травня 2026: яке свято та день в історії

27 травня в Україні – День Сил спеціальних операцій ЗСУ. У світі – день екстреної медичної допомоги. У цей день 1753 року в Києві завершили будівництво Андріївської церкви. У 1885-му в Харкові народився генерал-хорунжий армії УНР Микола Удовиченко. У 1905-му почалася Цусімська битва, в якій японська ескадра знищила російський флот. У 1926-му встановили пам’ятник Тому Соєру та Гекльберрі Фіну. У 1930-му – запатентували скотч. У 1937-му в США відкрили міст “Золоті ворота”. У 2022-му в Харкові відкрили для пасажирів останні три із закритих з початку вторгнення станцій метро. У 2023-му на Харківщині сталося справжнє диво – живою знайшли дворічну Віолетту Мужичук із села Скрипаї, яка провела в лісі три доби.

Свята та пам’ятні дати 27 травня

27 травня в Україні – День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У світі – Всесвітній день екстреної медичної допомоги.

Остання середа травня – це Всесвітній день видри.

Також сьогодні: Міжнародний день маркетингу, День захисту від Сонця, День народження скотчу.

27 травня в історії

27 травня  1753 року в Києві завершили будівництво Андріївської церкви. Докладніше.

27 травня 1885 року в Харкові народився генерал-хорунжий армії УНР Микола Удовиченко. Докладніше.

27 травня 1905 року почалася розгромна для росіян дводенна Цусімська битва. Вона стала останньою в російсько-японській війні, адже від флоту росіян за її результатами майже нічого не лишилося. Докладніше.

27 травня 1926 року в США відкрили пам’ятник Гекльберрі Фінну та Тому Соєру. Докладніше.

27 травня 1930 року запатентували скотч. Автор винаходу – американець Річард Дрю. Докладніше.

27 травня 1937 року у Сан-Франциско урочисто відкрили один із найвідоміших мостів світу – перлину США “Золоті ворота”. Докладніше.

Міст Золоті Ворота у Сан-Франциско
Фото: Aaron Logan/lightmatter.net

27 травня 2022 року в Харкові відкрили для пасажирів останні три із закритих із початком вторгнення станцій метро – “Академіка Павлова”, “Студентську” та “Героїв праці”. Докладніше.

27 травня 2023 року в Харківській області сталося справжнє диво – живою знайшли дворічну Віолетту Мужичук із села Скрипаї. Докладніше.

Віолетта Мужечук
Фото: фейсбук Володимира Тимошка

Церковне свято 27 травня

27 травня вшановують пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського. Докладніше.

Народні прикмети 27 травня

Яка погода 27 травня – таким буде літо.

Якщо захід сонця червоний, то чекайте на мінливу погоду.

Якщо солов’ї співають – буде багатий урожай.

Що не можна робити 27 травня

Не можна сваритися.

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Не можна відмовляти в допомозі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків лякають вимкненням зв’язку, пляж на Журавлівці — підсумки 26 травня
Харків лякають вимкненням зв’язку, пляж на Журавлівці — підсумки 26 травня
26.05.2026, 23:00
Сьогодні 27 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 травня 2026: яке свято та день в історії
27.05.2026, 06:00
До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня
До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня
26.05.2026, 20:46
Яд у чорноземі: яка невидима загроза внаслідок боїв отруює Харківщину (відео)
Яд у чорноземі: яка невидима загроза внаслідок боїв отруює Харківщину (відео)
26.05.2026, 17:40
Не ночувала вдома: дівчинку-підлітка з Салтівки знайшли через добу
Не ночувала вдома: дівчинку-підлітка з Салтівки знайшли через добу
26.05.2026, 21:06
Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині
Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині
26.05.2026, 21:23

Новини за темою:

26.05.2026
Сьогодні 26 травня 2026: яке свято та день в історії
25.05.2026
 Сьогодні 25 травня 2026: яке свято та день в історії
24.05.2026
Сьогодні 24 травня 2026: яке свято та день в історії
23.05.2026
Сьогодні 23 травня 2026: яке свято та день в історії
22.05.2026
Сьогодні 22 травня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 27 травня 2026: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 травня в Україні – День Сил спеціальних операцій ЗСУ. У світі – день екстреної медичної допомоги. У цей день 1753 року в Києві завершили будівництво Андріївської церкви".