Сьогодні 24 травня 2026: яке свято та день в історії

24 травня 2023 року архієрейський собор Православної церкви України схвалив перехід на новий церковний календар. У 2022-му в цей день у Харкові відновили роботу метро. У 2018-му в Україні відкрили Новий Бескидський тунель. У 1964-му сталася одна з найбільших трагедій в історії футболу – тиснява на стадіоні в Лімі. У 1956-му відбулося перше Євробачення, а у 2003-му на ньому вперше виступив український виконавець. У 1881-му народився медик і вчений Олександр Богомолець, а у 1912-му письменник Михайло Стельмах. У 1742-му помер гетьман України Пилип Орлик – автор знаменитої Конституції.

Свята та пам’ятні дати 24 травня

24 травня в Україні та низці європейських країн відзначають День слов’янської писемності та культури.

У світі – Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння.

Також сьогодні: Європейський день парків, Всесвітній день шизофренії, День видимості пансексуалів, День тіари, Всесвітній день відеоігор, День авіаційного техніка.

24 травня в історії

24 травня 1742 року помер гетьман України Пилип Орлик. Докладніше.

24 травня 1881 року в Києві народився медик та вчений Олександр Богомолець. Детальніше.

24 травня 1912 року народився український радянський письменник Михайло Стельмах. Детальніше.

24 травня 1956 року відбулося перше в історії Євробачення. Детальніше.

24 травня 1964 року сталася масштабна пожежа у Державній публічній бібліотеці Академії наук СРСР. Там унаслідок підпалу згорів відділ україніки. Докладніше.

24 травня 1964 року сталася одна з найбільших трагедій в історії футболу. Під час заворушень на Національному стадіоні в Лімі (столиці Перу) загинуло понад 300 людей, сотні зазнали поранень. Події розгорнулися наприкінці матчу між збірними Перу та Аргентини. Він був відбірним на Олімпійські ігри 1964 року. На останніх хвилинах збірній Перу вдалося зрівняти рахунок. Але суддя скасував гол через порушення правил перуанським гравцем. Це викликало лють уболівальників. Люди почали вибігати на поле. Поліція намагалася припинити безлад і застосувала силу та сльозогінний газ. Це лише погіршило ситуацію. На стадіоні розпочалася паніка. Частина виходів була закрита, й біля них виникла смертельна тиснява. За офіційними даними, цього дня загинуло 328 людей, ще більш ніж пів тисячі отримали травми та поранення.

24 травня 2003 року Україна дебютувала на 48-му конкурсі “Євробачення”. Тоді він проходив у Ризі. Україну представляв Олександр Пономарьов із піснею “Hasta la vista”. Він посів 14 місце. Докладніше.

24 травня 2018 року в Україні відкрили Новий Бескидський тунель. Докладніше.

24 травня 2023 року Архієрейський собор Православної церкви України схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року. Докладніше.

Церковне свято

24 травня цього року – день пам’яті Святих Отців Першого Вселенського Собору (він випадає на 7-му неділю після Великодня). Цього дня згадують і вшановують тих, хто брав участь у Нікейському соборі у 325 році. Також вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 24 травня, таким буде літо.

Якщо зранку над землею стелиться туман, погода погіршиться.

Якщо 24 травня пішов дощ, ще 40 днів буде мокро.

Що не можна робити 24 травня

Не можна купатися в річках і озерах.

Не можна саджати та сіяти, інакше град поб’є посіви.

Не варто робити вартісні покупки.