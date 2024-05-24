Сьогодні 24 травня: який день в історії

24 травня в Харкові – день жалоби. У 1742-му помер гетьман України Пилип Орлик – автор знаменитої Конституції. У 1881-му народився медик і вчений Олександр Богомолець, а у 1912-му письменник Михайло Стельмах. У 1956-му відбулося перше Євробачення, а у 2003-му на ньому вперше виступив український виконавець. У 2018-му в Україні відкрили Новий Бескидський тунель. У 2022-му в цей день у Харкові відновили роботу метро.

Свята та пам’ятні дати 24 травня

24 травня у Харкові – день скорботи на згадку про загиблих від російського ракетного удару 23 травня. Семеро людей загинули та 21 постраждав від удару по друкарні в Основ’янському районі міста.

24 травня в Україні та низці європейських країн відзначають День слов’янської писемності та культури.

У світі: Всесвітній день поінформованості про шизофренію.

Також відзначають: Європейський день парків, День тіари, Всесвітній день відеоігор

24 травня в історії

24 травня 1742 року помер гетьман України Пилип Орлик. Детальніше.

24 травня 1881 року в Києві народився медик та вчений Олександр Богомолець. Детальніше.

24 травня 1912 року народився український радянський письменник Михайло Стельмах. Детальніше.

24 травня 1956 року відбулося перше в історії Євробачення. Детальніше.

24 травня 1964 року сталася масштабна пожежа у Державній публічній бібліотеці Академії наук СРСР. Там унаслідок підпалу згорів відділ україніки. Було знищено від 500 до 600 тисяч книг та рукописів – у тому числі стародруки. Детальніше.

24 травня 2003 року Україна дебютувала на 48-му конкурсі “Євробачення”. Тоді він проходив у Ризі. Україну представляв Олександр Пономарьов із піснею “Аста ла виста”. Він посів 14 місце. Детальніше.

24 травня 2018 року в Україні відкрили Новий Бескидський тунель.

Це другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться на Бескидському перевалі в Карпатах – поруч із місцем, де ще за Австро-Угорської імперії у 1886 році збудували перший, одноколійний, Бескидський тунель. Загальна довжина споруди – близько 1,8 км. Тунель пролягає на глибині 180 метрів від поверхні Бескидського хребта. На початку своєї історії перший Бескидський тунель був дуже незручним для пасажирів, адже наповнювався парою та димом від паротягів. Тому пасажири мали прикривати роти та носи хустками. За часів Другої світової цю першу версію тунелю підірвали сапери німецьких військ під час відступу, він частково завалився. Тому протягом двох років не ходили потяги між Стриєм та Мукачево. Радянські інженерні війська розібрали завали та відновили сполучення у 1946 році. Однак тунель так і залишався одноколійним.

Новий, двоколійний тунель збудували вже за часів незалежності України. Тендер на ці масштабні роботи “Укрзалізниця” оголосила 2006 року. Проєкт передбачав будівництво нового двоколійного тунелю поряд зі старим. Після тривалих підготовчих робіт, пошуку фінансування та виконавців тунель почали будувати у 2013 році. Роботи дещо затяглися через російське вторгнення в Україну у 2014-му, проте не так радикально, як спочатку прогнозували. Будівництво завершили 6 жовтня 2017 року. Вартість робіт склала 102 млн євро, фінансування відбувалося за кошти ЄБРР. Після прийняття в експлуатацію та низки перевірок тунель відкрили 24 травня 2018 року. А 25-го пройшов перший пасажирський поїзд – сполученням Одеса – Ужгород.

24 травня 2022 року в Харкові відновили роботу метро – через три місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ. Детальніше.

Церковне свято

24 травня вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. Народився Симеон у 512 році в Антіохії. Мати довго не могла завагітніти, їй це вдалося молитвами Йоана Предтечі. Вона обіцяла присвятити сина Богові. З дитинства Симеону кілька разів являвся Бог, передбачаючи майбутні подвиги та нагороду за них. Коли хлопцю було лише шість років, він уже пішов на пустельну гору, а згодом оселився в обителі преподобного Йоана Стовпника, де й сам зійшов на стовп. На 22-му році життя за одкровенням перейшов на Дивну гору, де заснував монастир. Мав дари чудотворення та передбачення. Провів на стовпі 68 років, помер у 596-му.

Народні прикмети

Яка погода 24 травня, таким буде літо.

Якщо зранку над землею стелиться туман, погода погіршиться.

Якщо 24 травня пішов дощ, ще 40 днів буде мокро.

Що не можна робити 24 травня

Не можна купатися в річках і озерах.

Не можна саджати та сіяти, інакше град поб’є посіви.

Не варто робити вартісні покупки.