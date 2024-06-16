Головні новини Харкова 16 червня: як минула ніч

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7:23

Повітряна тривога на Харківщині за ніч оголошувалась один раз

Вона тривала з 01:13 до 01:34. Командування повітряних сил ЗСУ попереджало про ракетну небезпеку для східних та південних областей.

Про вибухи у Харкові не повідомлялося. Тривога продовжує діяти у Липецькій та Вовчанській громадах.