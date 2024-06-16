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Головні новини Харкова 16 червня: як минула ніч

Події 07:25   16.06.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 16 червня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:23

Повітряна тривога на Харківщині за ніч оголошувалась один раз

Вона тривала з 01:13 до 01:34. Командування повітряних сил ЗСУ попереджало про ракетну небезпеку для східних та південних областей.

Про вибухи у Харкові не повідомлялося. Тривога продовжує діяти у Липецькій та Вовчанській громадах.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 07:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".