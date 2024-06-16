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По Харківщині напередодні били з мінометів і РСЗВ: постраждав чоловік (фото)

Події 09:59   16.06.2024
Олена Нагорна
По Харківщині напередодні били з мінометів і РСЗВ: постраждав чоловік (фото)

Одна людина постраждала внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

У селі Курилівка Куп’янського району о 10:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ було травмовано цивільного чоловіка та пошкоджено приватні домоволодіння.

Також о 10:00 у селі Богуславка Борівської громади під час касетного обстрілу з РСЗВ отримало пошкодження приватне авто.

У селі Петропавлівка Куп’янського району о 15:00 внаслідок мінометного обстрілу повністю зруйнований приватний будинок.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ) відкрили кримінальні провадження.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 09:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина постраждала внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби".