По Харківщині напередодні били з мінометів і РСЗВ: постраждав чоловік (фото)
Одна людина постраждала внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби, повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
У селі Курилівка Куп’янського району о 10:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ було травмовано цивільного чоловіка та пошкоджено приватні домоволодіння.
Також о 10:00 у селі Богуславка Борівської громади під час касетного обстрілу з РСЗВ отримало пошкодження приватне авто.
У селі Петропавлівка Куп’янського району о 15:00 внаслідок мінометного обстрілу повністю зруйнований приватний будинок.
За фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ) відкрили кримінальні провадження.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: богуславка, куриловка, обстріли, Петропавловка, поліція, тимошко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 09:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина постраждала внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби".