ISW проаналізував інформацію, що “окупанти потрапили в оточення у Вовчанську”
Американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує, що українські сили оточили до 400 російських військових та взяли в полон десятки окупантів у Вовчанську Харківської області.
Як пишуть аналітики, українські та західні джерела поширили неперевірені твердження, посилаючись на допис у телеграмі від 14 червня, який згодом був видалений. У ньому російський мілблогер стверджував, що невстановлена кількість російських військовослужбовців залишається відрізаною на території Агрегатного заводу.
Деякі ЗМІ також збільшили кадри, що показують, як українські сили захопили близько 30 російських військовополонених, і припустили, що їх зняли біля Агрегатного заводу у Вовчанську.
15 червня блогер заявив, що його заяву перебільшили. Мовляв, він посилався на повідомлення з лінії фронту про те, що українські сили тимчасово заблокували російську логістику у Вовчанську, а не про те, що українські сили загрожують оточити російські війська.
ISW не побачив жодних візуальних підтверджень, що військові РФ повністю контролюють околиці Агрегатного заводу. У цілому аналітики не повідомляють про якісь зміни лінії фронту на півночі Харківщини протягом минулої доби.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, вовчанськ, окружение, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 08:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує, що українські сили оточили до 400 російських військових та взяли в полон десятки окупантів у Вовчанську Харківської області.".