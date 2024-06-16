ISW проаналізував інформацію, що “окупанти потрапили в оточення у Вовчанську”

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує, що українські сили оточили до 400 російських військових та взяли в полон десятки окупантів у Вовчанську Харківської області.

Як пишуть аналітики, українські та західні джерела поширили неперевірені твердження, посилаючись на допис у телеграмі від 14 червня, який згодом був видалений. У ньому російський мілблогер стверджував, що невстановлена ​​кількість російських військовослужбовців залишається відрізаною на території Агрегатного заводу.

Деякі ЗМІ також збільшили кадри, що показують, як українські сили захопили близько 30 російських військовополонених, і припустили, що їх зняли біля Агрегатного заводу у Вовчанську.

15 червня блогер заявив, що його заяву перебільшили. Мовляв, він посилався на повідомлення з лінії фронту про те, що українські сили тимчасово заблокували російську логістику у Вовчанську, а не про те, що українські сили загрожують оточити російські війська.

ISW не побачив жодних візуальних підтверджень, що військові РФ повністю контролюють околиці Агрегатного заводу. У цілому аналітики не повідомляють про якісь зміни лінії фронту на півночі Харківщини протягом минулої доби.