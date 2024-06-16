ISW проанализировал информацию, что «оккупанты попали в окружение в Волчанске»

Американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает, что украинские силы окружили до 400 российских военных и взяли в плен десятки оккупантов в Волчанске Харьковской области.

Как пишут аналитики, украинские и западные источники распространили непроверенные утверждения, ссылаясь на пост в Telegram от 14 июня, который впоследствии был удален. В нем российский милблогер утверждал, что неустановленное количество российских военнослужащих остается отрезанным на территории Агрегатного завода.

Некоторые СМИ также увеличили кадры, показывающие, как украинские силы захватили около 30 российских военнопленных, и предположили, что они были сделаны возле Агрегатного завода в Волчанске.

15 июня блогер заявил, что его пост преувеличили, а он ссылался на сообщения с линии фронта о том, что украинские силы временно заблокировали российскую логистику в Волчанске, а не о том, что украинские силы угрожают окружить российские войска.

ISW не увидел никаких визуальных подтверждений, что российские войска полностью контролируют окраину Агрегатного завода. В целом аналитики не сообщают о каких-либо изменениях линии фронта на севере Харьковщины в течение прошлых суток.