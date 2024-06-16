ISW проанализировал информацию, что «оккупанты попали в окружение в Волчанске»
Американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает, что украинские силы окружили до 400 российских военных и взяли в плен десятки оккупантов в Волчанске Харьковской области.
Как пишут аналитики, украинские и западные источники распространили непроверенные утверждения, ссылаясь на пост в Telegram от 14 июня, который впоследствии был удален. В нем российский милблогер утверждал, что неустановленное количество российских военнослужащих остается отрезанным на территории Агрегатного завода.
Некоторые СМИ также увеличили кадры, показывающие, как украинские силы захватили около 30 российских военнопленных, и предположили, что они были сделаны возле Агрегатного завода в Волчанске.
15 июня блогер заявил, что его пост преувеличили, а он ссылался на сообщения с линии фронта о том, что украинские силы временно заблокировали российскую логистику в Волчанске, а не о том, что украинские силы угрожают окружить российские войска.
ISW не увидел никаких визуальных подтверждений, что российские войска полностью контролируют окраину Агрегатного завода. В целом аналитики не сообщают о каких-либо изменениях линии фронта на севере Харьковщины в течение прошлых суток.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, волчанск, институт изучения войны, окружение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 08:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает, что украинские силы окружили до 400 российских военных и взяли в плен десятки оккупантов в Волчанске Харьковской области.".