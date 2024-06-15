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Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска — Генштаб ВСУ на 19:00

Общество 19:22   15.06.2024
Виктория Яковенко
Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска — Генштаб ВСУ на 19:00 Фото: Генштаб ВСУ

В районе Волчанская враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие атаки отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.

В районе Липцев враг применил авиацию с территории Белгородской области.

На Купянском направлении оккупанты добавили активности в районах Петропавловки и Грековки. Общее количество атак за сегодня – девять.

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Автор: Виктория Яковенко
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Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска — Генштаб ВСУ на 19:00
Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска — Генштаб ВСУ на 19:00
15.06.2024, 19:22

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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Волчанская враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие атаки отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.".