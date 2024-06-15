Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска — Генштаб ВСУ на 19:00
Фото: Генштаб ВСУ
В районе Волчанская враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие атаки отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.
В районе Липцев враг применил авиацию с территории Белгородской области.
На Купянском направлении оккупанты добавили активности в районах Петропавловки и Грековки. Общее количество атак за сегодня – девять.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, Купянское, липцы, направление;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 19:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Волчанская враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие атаки отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.".