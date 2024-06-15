Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска — Генштаб ВСУ на 19:00

В районе Волчанская враг пытается реализовать три попытки по улучшению собственных позиций, три предыдущие атаки отбиты, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.

В районе Липцев враг применил авиацию с территории Белгородской области.

На Купянском направлении оккупанты добавили активности в районах Петропавловки и Грековки. Общее количество атак за сегодня – девять.