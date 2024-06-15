Столтенберг: Украина может уничтожать ракетные установки, бьющие по Харькову

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире нацмарафона прокомментировал разрешение ВСУ бить по территории РФ западным оружием.

«Должны не забывать, что эта война развязана Россией как агрессором. Россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право на самозащиту включает в себя право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя были наложены определенные ограничения на использование этого вооружения. Однако эти ограничения мы ослабим, поскольку Россия начала новое наступление на севере, возле Харькова. Они атакуют с РФ и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Следовательно, ограничения постепенно отменяются, и это поможет украинцам защищаться», — сказал Столтенберг.