Столтенберг: Україна може знищувати ракетні установки, з яких б’ють по Харкову
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в етері нацмарафону прокоментував дозвіл для ЗСУ бити по території РФ західною зброєю.
«Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією, як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право на самозахист включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча були накладені певні обмеження на використання цього озброєння. Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з РФ, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися», – сказав Столтенберг.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 17:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в етері нацмарафону прокоментував дозвіл для ЗСУ бити по території РФ західною зброєю.".