Live
  • Сб 15.06.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Столтенберг: Україна може знищувати ракетні установки, з яких б’ють по Харкову

Суспільство 17:23   15.06.2024
Вікторія Яковенко
Столтенберг: Україна може знищувати ракетні установки, з яких б’ють по Харкову

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в етері нацмарафону прокоментував дозвіл для ЗСУ бити по території РФ західною зброєю.

«Маємо не забувати, що ця війна розв’язана Росією, як агресором. Росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право на самозахист включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча були накладені певні обмеження на використання цього озброєння. Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки Росія розпочала новий наступ на півночі, біля Харкова. Вони атакують з РФ, і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися», – сказав Столтенберг.

Читайте також: Зеленський пояснив, чому провалилася операція Путіна «захопити Харків» (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Столтенберг: Україна може знищувати ракетні установки, з яких б’ють по Харкову
Столтенберг: Україна може знищувати ракетні установки, з яких б’ють по Харкову
15.06.2024, 17:23
Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину: постраждав чоловік (фото)
Росіяни з РСЗВ обстріляли Куп’янщину: постраждав чоловік (фото)
15.06.2024, 16:01
Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики
Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики
15.06.2024, 15:38
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
14.06.2024, 08:16
Головні новини Харкова 15 червня: Зеленський про план Путіна “захопити Харків”
Головні новини Харкова 15 червня: Зеленський про план Путіна “захопити Харків”
15.06.2024, 17:25
Зеленський пояснив, чому провалилася операція Путіна «захопити Харків» (відео)
Зеленський пояснив, чому провалилася операція Путіна «захопити Харків» (відео)
15.06.2024, 13:21

Новини за темою:


Ви читали новину: «Столтенберг: Україна може знищувати ракетні установки, з яких б’ють по Харкову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 17:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в етері нацмарафону прокоментував дозвіл для ЗСУ бити по території РФ західною зброєю.".