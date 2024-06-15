Зеленський пояснив, чому провалилася операція Путіна «захопити Харків» (відео)

Операція Путіна «захопити Харків» – провалилася, про це в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

«Молодці наші військові, провалилась операція Путіна щодо захоплення міста Харків. І наші хлопці стабілізували ситуацію. Не просто, ми очікували щодо підтримки і прийняття позитивного голосування конгресу США. І зрозуміло, що 8 місяців без цього пакету вони (окупанти – ред.) так і не змогли захопити місто, яке вони хотіли захопити. І це була їхня операція», – зазначив президент.

Він також додав, що армія РФ не припиняє терор українців і використовує за місяць 3200-3500 авіабомб по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі.

«Коли вони (окупанти – ред.) б’ють дронами і ракетами, і вони б’ють і говорять про військові цілі, то насамперед це брехня. Вони використовували тисячі цих КАБів спеціально для того, щоб люди боялися, і люди бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади. Для чого? Для того, щоб вони побігли, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста. І це є головна ціль, так само як робив Гітлер», – заявив Зеленський.