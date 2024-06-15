Зеленский объяснил, почему провалилась операция Путина «захватить Харьков»

Операция Путина «захватить Харьков» – провалилась, об этом в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Молодцы наши военные, провалилась операция Путина по захвату города Харькова. И наши ребята стабилизировали ситуацию. Не просто, мы ожидали поддержки и принятия положительного голосования конгресса США. И понятно, что 8 месяцев без этого пакета они (оккупанты – ред.) так и не смогли захватить город, который они хотели захватить. И это была их операция», – отметил президент.

Он также добавил, что армия РФ не прекращает террор украинцев и использует в месяц 3200-3500 авиабомб по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

«Когда они (оккупанты – ред.) бьют дронами и ракетами, и они бьют и говорят о военных целях, то, прежде всего, это ложь. Они использовали тысячи этих КАБов специально для того, чтобы люди боялись, и люди бежали из того или иного города, из той или иной громады. Зачем? Для того чтобы они побежали, а Россия имела возможность оккупировать эти села и города. И это главная цель, так же как делал Гитлер», — заявил Зеленский.