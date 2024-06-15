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Ситуация на Харьковщине на 10:00: в Генштабе ВСУ сообщили, где идут бои

Общество 11:05   15.06.2024
Виктория Яковенко
Ситуация на Харьковщине на 10:00: в Генштабе ВСУ сообщили, где идут бои Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты три раза пытались вытеснить украинских воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

За вчера на этом направлении враг потерял более 112 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены ББМ, десять авто, три единицы специальной техники и три склада с боеприпасами. Повреждены танк, две артсистемы, пять автомобилей и спецтехника.

На Купянском направлении сейчас продолжаются пять боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Андреевка, Грековка и Невское оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток оккупанты три раза пытались вытеснить украинских воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".