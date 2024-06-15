Ситуация на Харьковщине на 10:00: в Генштабе ВСУ сообщили, где идут бои
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении с начала суток оккупанты три раза пытались вытеснить украинских воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.
За вчера на этом направлении враг потерял более 112 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены ББМ, десять авто, три единицы специальной техники и три склада с боеприпасами. Повреждены танк, две артсистемы, пять автомобилей и спецтехника.
На Купянском направлении сейчас продолжаются пять боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Андреевка, Грековка и Невское оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Ситуация контролируется.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, бои, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 11:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток оккупанты три раза пытались вытеснить украинских воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".