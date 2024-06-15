Ситуація на Харківщині на 10:00: у Генштабі ЗСУ повідомили, де йдуть бої

На Харківському напрямку від початку доби окупанти три рази намагалися потіснити українських воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

За вчора на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищені ББМ, десять авто, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджені танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиниця спецтехніки.

На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.