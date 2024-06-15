Ситуація на Харківщині на 10:00: у Генштабі ЗСУ повідомили, де йдуть бої
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку від початку доби окупанти три рази намагалися потіснити українських воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.
За вчора на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищені ББМ, десять авто, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджені танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиниця спецтехніки.
На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, бои, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 11:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку від початку доби окупанти три рази намагалися потіснити українських воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".