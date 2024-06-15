Є підготовлені бійці – ЗСУ про «портрет» ворога на Харківському напрямку

Армія РФ щоденно намагається просунутись на Харківському напрямку, повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін в етері «Суспільне. Студія».

«В більшості зараз піхота, раніше було спецтехнікою. На витривалість намагаються взяти. Досить складний момент зараз дійсно. Наразі успіху на Харківському напрямку немає. Майже немає дня, щоб не було наступальних дій з боку ворога. Це виснажує, це складно», – зазначив Бородін.

Він також описав «портрет» ворога, який воює на цьому напрямку.

«Є підготовлені бійці. Це різні бійці. Їм дають екіпірування, видно, що побудований потік виробництва, щоб забезпечити бійців. Зараз видно, що ворог явно розуміє свої сильні і слабкі сторони. Він зрозумів, що після першого серйозного штурму піхота у них дуже сильно демотивується і другі, треті, наступні наступальні штурмові дії, вони значно гірше йдуть. Тому вони відокремлюють новачків від тих, хто має досвід», – додав Бородін.