Есть подготовленные бойцы – ВСУ о «портрете» врага на Харьковском направлении

Армия РФ ежедневно пытается продвинуться на Харьковском направлении, сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире «Суспільне. Студія».

«В большинстве сейчас пехота, раньше было спецтехникой. На выносливость пытаются взять. Весьма сложный момент сейчас действительно. Сейчас успеха на Харьковском направлении нет. Практически нет дня, чтоб не было наступательных действий со стороны врага. Это истощает, это сложно», — отметил Бородин.

Он также описал «портрет» врага, который воюет на этом направлении.

«Есть подготовленные бойцы. Это разные бойцы. Им дают экипировку, видно, что построен поток производства, обеспечивающий бойцов. Сейчас видно, что враг очевидно понимает свои сильные и слабые стороны. Он понял, что после первого серьезного штурма пехота у них очень сильно демотивируется и вторые, третьи, последующие наступательные штурмовые действия, они гораздо хуже проходят. Поэтому они отделяют новичков от имеющих опыт», — добавил Бородин.