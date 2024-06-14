Тяжелая ситуация с вооружением – спикер 3-й ОШБр о Харьковском направлении
Ситуация на Харьковском направлении стабильно тяжелая. Россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ.
«Сейчас уменьшилось количество штурмов с привлечением техники, поскольку она быстро уничтожается, еще не доезжая до наших позиций. Но пехотные штурмы – это неизменная составляющая. То есть на такую выносливость, на разведку боем. Ежедневно штурмуется одна или несколько наших позиций. Это довольно сложно, но ребята держатся. На данный момент у нас достаточно мало комплектуются западным вооружением или не восстанавливаются тем, что было уничтожено. Поэтому достаточно тяжелая ситуация с вооружением. Но мы стоим уверенно», — сказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире «Суспільне. Студія».
По его словам, «у врага стоит очередь из резервов». Оккупанты хотят, чтобы пехота ВСУ устала.
В то же время украинским воинам удается во время штурмов брать в плен военнослужащих РФ, добавил Бородин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, направление, оккупанты, окупанти, спикер, харьковское, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении стабильно тяжелая. Россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ.".